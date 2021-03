Prandelli lascia con un punto media/gara. Iachini “garante” di 40 punti finali

Prandelli termina la sua seconda esperienza gigliata con 21 punti raccolti in altrettante giornate di campionato, eguagliando, così, la media di un punto a partita del “secondo” Montella, conseguita nelle 17 gare disputate nel corso della scorsa stagione. Sotto l’aspetto della media punti a partita il tecnico migliore della gestione Commisso è proprio il “rientrante” Iachini che, in 28 gare a cavallo delle due annate, ha conquistato 40 punti, cioé 1,43 punti di media a incontro.

Nello specifico dobbiamo evidenziare, però, come durante l’inizio di questa stagione(7 gare) Iachini “marciò” ad un ritmo di 1,14 punti a gara (che costò poi l’esonero), andatura nettamente inferiore rispetto all’1,52 con cui aveva terminato il campionato precedente.

Le tre proiezioni per la quota finale dei punti che potrebbe conquistare la Fiorentina nelle prossime 10 gare con le 3 medie di Iachini sulla panchina viola sono le seguenti:

– 43 punti [media generale]

– 44 punti [media 2019-20]

– 40 punti [media 2020-21]

LEGGI ANCHE: Tutto deciso, torna Iachini: domani prima seduta, in città forse già stasera