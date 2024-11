Per i viola 5 clean sheet esterni consecutivi in Serie A dopo 17 anni!

Grazie al successo ottenuto a Como per 2-0 la squadra di Palladino ha centrato il quinto clean sheet consecutivo in trasferta in Serie A. L'ultima volta in cui la Fiorentina era riuscita a non prendere reti per 5 volte consecutive lontano da Firenze in campionato risaliva al 25 novembre 2007, in occasione di Reggina-Fiorentina 0-0. In precedenza la squadra di Prandelli aveva mantenuto la porta di Seba Frey imbattuta a Catania, Livorno, Genova (Genoa) e Roma (Lazio). L'ultima volta in cui la squadra di Palladino ha subito un gol in trasferta in Serie A risale, invece, allo scorso 15 settembre (Atalanta-Fiorentina 3-2), poi i 5 clean sheet consecutivi a Empoli, Lecce, Genova, Torino (sponda granata) e Como.