Fabiano Parisi continua ad inseguire Robin Gosens alla ricerca di più spazio sulla corsia di sinistra della Fiorentina. Il Pendolino di Serino, come viene amichevolmente chiamato per via di ruolo e luogo d'origine, è arrivato nell'estate del 2023 e non è mai stato titolare, prima alle spalle di Biraghi e poi appunto di Gosens, e quando ha avuto spazio non di rado si è reso suo malgrado protagonista di episodi pesanti all'interno dei 16 metri viola. Con quello di ieri fanno 5 rigori provocati contro la Fiorentina in poco più di due anni solari, un numero notevole se si pensa che parliamo a tutti gli effetti di un'alternativa.
statistiche
Parisi e un rapporto complicato coi rigori: tutti i precedenti dal 2023 a oggi
08/10/2023 Napoli-Fiorentina 1-3
(arbitro La Penna)
Al quinto minuto di recupero del primo tempo un retropassaggio errato di Parisi costringe Terracciano a commettere un fallo su Osimhen, che realizza, poi, dagli undici metri il gol del momentaneo pareggio dei partenopei.
12/11/2023 Fiorentina-Bologna 2-1
(arbitro Maresca)
Al 33° minuto di gara un fallo di mano di Parisi provoca il rigore per il Bologna. Zirkzee dal dischetto riporta la gara in parità.
25/11/2023 Milan-Fiorentina 1-0
(arbitro Di Bello)
Al secondo minuto di recupero del primo tempo un fallo di mano di Parisi provoca il rigore per i rossoneri. Hernandez segna il penalty che vale il successo del Milan.
15/04/2024 Fiorentina-Genoa 1-1
(arbitro Di Marco)
Al 42° minuto di gioco il rigore, causato da un fallo di Parisi su Ekuban, permette al Genoa di portarsi in vantaggio con Gudmundsson.
19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1
(arbitro Marinelli)
Al minuto di gioco 86 il rigore causato da un fallo di Parisi su Gimenez permette al Milan di ribaltare, in maniera decisiva, il punteggio con Leao dal dischetto.
