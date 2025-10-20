Parisi e un rapporto complicato coi rigori: tutti i precedenti dal 2023 a oggi

Fabiano Parisi continua ad inseguire Robin Gosens alla ricerca di più spazio sulla corsia di sinistra della Fiorentina. Il Pendolino di Serino, come viene amichevolmente chiamato per via di ruolo e luogo d'origine, è arrivato nell'estate del 2023 e non è mai stato titolare, prima alle spalle di Biraghi e poi appunto di Gosens, e quando ha avuto spazio non di rado si è reso suo malgrado protagonista di episodi pesanti all'interno dei 16 metri viola. Con quello di ieri fanno 5 rigori provocati contro la Fiorentina in poco più di due anni solari, un numero notevole se si pensa che parliamo a tutti gli effetti di un'alternativa.