Opta, Fiorentina in Champions? “Probabilmente” no, per Pioli sarà nono posto

Come ogni anno, Opta ha messo a disposizione il suo Supercomputer per stipulare la classifica della Serie A 25/26

Redazione VN 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 16:01)

Manca ormai pochissimo all’inizio della stagione di Serie A 2025-2026 e, come da tradizione, Opta ha messo a punto il suo “Supercomputer”, capace di simulare l’andamento del campionato in base a dati statistici e parametri specifici. Il modello tiene conto di punti di forza e di debolezza delle squadre, risultati storici, precedenti, indici di rendimento e altre variabili, simulando migliaia di volte lo svolgimento di tutte le partite.

Dalle simulazioni emerge che l’Inter è la grande favorita per lo scudetto, con una probabilità del 36,09% e una media di 76 punti a fine stagione. Il Napoli, campione in carica, si piazza come principale rivale ma con una probabilità di vittoria del 13,25%, mentre Atalanta e Roma seguono con il 13,18% e il 10,29% rispettivamente. Milan e Juventus si contendono percentuali simili, attorno al 7%, per un campionato che si preannuncia combattuto nelle posizioni di vertice.

Per quanto riguarda la Fiorentina, i viola partono praticamente fuori dalla lotta scudetto, ma con concrete possibilità di conquistare un posto in Champions League. Secondo Opta Predictor, la squadra di Stefano Pioli ha una probabilità di vincere il campionato del 2,95%, mentre per un piazzamento tra le prime quattro sale al 21,50%. Nelle simulazioni del Supercomputer, la Fiorentina si posizionerebbe al nono posto nella classifica finale, subito dietro a Lazio e Bologna, e davanti a squadre come Como, Torino e Genoa.

Secondo le previsioni Opta, la classifica finale del campionato 2025-2026 sarebbe la seguente:

Inter

Napoli

Atalanta

Roma

Milan

Juventus

Lazio

Bologna

Fiorentina

Como

Torino

Genoa

Udinese

Cagliari

Sassuolo

Cremonese

Verona

Pisa

Parma

Lecce