Il rientro di Franck Ribery sarà di sicuro di grande aiuto per Dusan Vlahovic, alla ricerca del suo decimo gol in campionato dopo non aver timbrato il cartellino contro Udinese, Roma e Parma. Senza l’ausilio del francese, come si è visto ad esempio contro i ducali, i palloni là davanti scarseggiano ed il giovane attaccante gigliato ne ha bisogno eccome di assist per aiutare la Fiorentina ad uscire da questa situazione complicata. E poi il centravanti ex-Partizan insegue anche il primato della doppia cifra, un risultato che per lui sarebbe molto importante. Nella storia del campionato nostrano soltanto due serbi sono riusciti a toccare almeno quota dieci reti in una stagione: il laziale Sergej Milinkovic-Savic e l’ex viola Adem Ljajic. Lo riporta La Nazione.