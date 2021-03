Riecco Ribery, il vero trascinatore viola

Il Corriere dello Sport si concentra su Franck Ribery, disponibile per Benevento dopo aver scontato la squalifica contro il Parma. Il francese è pronto a mettere a disposizione dei compagni la sua esperienza internazionale, la capacità di vincere, ma anche di soffrire. Sono questi i giocatori vincenti. Dal talento, ma anche dal talento può passare la salvezza dei viola, chiamati a risollevarsi dai bassifondi della classifica.

Oggi Franck, in versione ultras contro il Parma, cercherà di imbeccare Vlahovic, magari con un assist come quello visto contro la Juventus. Per ora l’ex Bayern Monaco ha segnato solo contro il Torino. Quel gol corrisponde all’uno punto conquistato in trasferta dalla Fiorentina nel 2021. Ora FR7 vuole ripartire proprio da quel centro datato 29 gennaio. Se anche a Benevento, Ribery riuscisse a trasformarsi in trascinatore e motivatore collettivo, la vittoria potrebbe passare davvero dai suoi piedi. Non più solo a parole o via social, ma in moto attivo sul campo.