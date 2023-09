Nzola e Beltran come Dertycia e Batistuta? Il responso del confronto statistico

Nzola e Beltran non hanno ancora segnato dopo le prime 6 gare di campionato? Non si tratta di casi isolati nella storia della Fiorentina. In passato, infatti, diversi "bomber" hanno avuto difficoltà realizzative nel corso delle loro prime gare in maglie viola come, ad esmepio, Vitali, Rebonato, Dertycia e... Batistuta. Proprio così, il "Re Leone", che sarebbe diventato in seguito il bomber assoluto della storia viola in Serie A, nella parte iniziale del campionato 1991-92, appena arrivato a Firenze, riuscì a segnare un solo gol (e neanche determinante) nelle sue prime 11 apparizioni. La Fiorentina di Italiano, però, rispetto a quella di Dertycia (1989-90) e di Batistuta (1991-92) sta dimostrando di essere in grado di conquistare il doppio dei punti e di segnare il doppio dei gol anche senza l'apporto realizzativo delle due punte che, comunque, possono ancora vantare l'alibi di avere giocato molti meno minuti di Dertycia e Batistuta nel corso delle prime 6 gare di campionato, come dimostrano le tabelle sottostanti.