Nuovo Ranking UEFA: la Fiorentina sale al 36° posto. Scende la Juventus

Altro balzo in avanti della Fiorentina nel Ranking UEFA per club, dove i viola, dopo aver rimontato ben 31 posti negli ultimi 10 mesi ed aver concluso la stagione 2023-24 in 49° posizione [LEGGI LA CLASSIFICA], scalano ulteriormente la graduatoria continentale. Nel Ranking UEFA aggiornato con cui inizierà la nuova stagione, infatti, la Fiorentina ripartirà dal 36° posto [LEGGI LA CLASSIFICA]. Da evidenziare, in questo contesto, il quinto posto della Roma (prima delle italiane) e la 23° posizione in cui è scivolata la Juventus.