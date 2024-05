Niente viola nell’Italia agli Europei: era successo solo altre 2 volte. Il dato

Non avere giocatori della Fiorentina in Nazionale è qualcosa di insolito: vediamo in quali altre occasioni è capitato

Nessun giocatore della Fiorentina nelle pre-convocazioni del ct Luciano Spalletti per gli Europei 2024: un'occorrenza estremamente rara, considerando l'importanza della società gigliata nella classifica storica della Serie A e l'abbondanza di giocatori italiani nelle rose viola che si sono succedute negli anni. Rimanendo sugli Europei, giunti con quella tedesca di quest'estate alla diciassettesima edizione, abbiamo individuato grazie al contributo del nostro Roberto Vinciguerra solo altre due occasioni in cui nessun giocatore della Fiorentina è stato chiamato. Le edizioni in tabella sono solo 11 perché solo 11 sono le fasi finali (fino al 1980 non compreso erano a quattro squadre, e nel '72 De Sisti partecipò a una sorta di quarto di finale col Belgio che però non è da considerare) alle quali l'Italia ha preso parte.