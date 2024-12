Nell’ultimo 7-0 la Fiorentina aveva lo scudetto sulla maglia!

La Fiorentina vince una gara per 7-0 per la terza volta nella sua storia

La Fiorentina di Palladino batte il Lask 7-0.Un risultato netto che iscrive nuovamente l'allenatore viola nella storia di questo club. Erano, infatti, 55 anni che la Fiorentina non vinceva una partita con questo risultato. L'ultima volta fu in occasione di Fiorentina-Bari 7-0 del 3 settembre 1969, gara valida per la seconda giornata del girone eliminatorio di Coppa Italia 1969-70. Il mattatore di quella gara fu Maraschi con una tripletta.