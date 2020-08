Maradona in maglia viola a Firenze sotto gli occhi di Julinho? Il 29 agosto è successo anche questo…

No, non si tratta di un fotomontaggio. Diego Armando Maradona, al termine di una gara (giocata al “Comunale” tra l’altro), uscì davvero dal campo con la casacca gigliata, e quale gara! La foto in questione, infatti, riguarda una partita decisamente singolare, visto che risale al 29 agosto 1981, quando la Fiorentina incontrò l’Argentina campione del mondo in amichevole a Firenze.

Quell’amichevole di lusso, il cui calcio d’inizio venne dato da Julinho, terminò 5-3 per la nazionale albiceleste, con doppiette di Maradona e Passarella, dopo che la squadra viola aveva concluso il primo tempo in vantaggio 2-0 (grazie ai gol di Casagrande e Massaro). Quell’incontro passò anche alla “storia” in quanto fu la prima gara in assoluto che la Fiorentina disputava a Firenze con la nuova divisa (e con quella maglia che tanto fece discutere in quell’estate… [CLICCA])

Per la cronaca, la Fiorentina, nella primavera del 1982, fu, poi, molto vicina ad acquistare Diego Armando Maradona per l’anno successivo (considerato che il numero degli stranieri tesserabili era salito a due), con Tito Corsi che trattò a lungo il “Pibe”, per poi virare su Passarella.