La Fiorentina chiuderà il girone d'andata in casa contro il Napoli. Il rapporto dei viola nel nuovo millennio con l'ultima giornata della prima parte del campionato di Serie A non è dei più entusiasmanti. Le sole 8 vittorie sulle 23 gare relative al "giro di boa" sono una testimonianza di come i viola stiano riscontrando delle difficoltà nell'ultimo turno della prima parte del torneo negli ultimi 25 anni. Se analizziamo poi le vittorie conseguite ci accorgiamo che i 3 punti sono stati conquistati soprattutto con squadre che occupavano gli ultimi posti e poi retrocesse come Brescia, Pescara, SPAL e Crotone, contro cui i viola hanno ottenuto l'ultimo successo in assoluto il 23 gennaio 2021, seguito dal pari col Verona, dal ko interno col Torino e dalla sconfitta esterna col Sassuolo dello scorso anno. Da evidenziare, poi, il fatto che in Serie A la Fiorentina non riesca a conquistare i 3 punti quando gioca in casa la prima gara dell'anno solare dal 2017, quando la squadra di Sousa regolò 2-1 al "Franchi" la Juventus il 15 gennaio 2017. Nelle successive 4 occasioni i gigliati hanno conseguito altrettanti pareggi contro Inter, Sampdoria, Bologna e Monza