La UEFA “cancella” il nuovo logo della Fiorentina e pubblica quello dei Della Valle

Nonostante la massiccia campagna informativa prodotta dalla Fiorentina nelle ultime settimane, la segreteria della UEFA pare non abbia aggiornato i propri archivi visto che il logo della società viola che appare sul sito ufficiale della più importante istituzione calcistica europea è ancora quello precedente (come dimostrano le immagini sottostanti), cioé quello "coniato" durante la gestione Della Valle. Semplice svista? Evidentemente no, visto che il vecchio logo gigliato appare sia nell'anagrafica della società viola che nel match report della gara col Twente. Certe... "sviste" il maggior organismo continentale sarebbe bene che non se le concedesse, soprattutto se si ha a che fare con la prima società italiana ad avere partecipato ad una finale di una manifestazione organizzata dalla UEFA stessa, oltre che essere stata la prima società italiana ad avere alzato un trofeo europeo.