Non solo in Italia-Bosnia, c’era anche un po’ di viola in Olanda-Polonia, altro match del girone degli Azzurri nella fascia A di Nations League. Nella gara che l’Olanda si è aggiudicata per 1-0 è rimasto in panchina il portiere viola Dragowski, mentre un possibile futuro viola come Piatek è rimasto in campo per circa un’ora, prima di lasciare spazio a Milik.

