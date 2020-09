Italia al piccolo trotto, con la Bosnia è solo pari. Prova incolore per Chiesa

È andato in archivio il primo appuntamento con la Nazionale, che questa sera ha affrontato la Bosnia in Nations League. Quasi 300 giorni dopo l’ultima gara, gli Azzurri hanno mostrato di dover migliorare ancora la condizione fisica e l’amalgama. Al vantaggio bosniaco firmato Dzeko ha risposto Sensi, in rete su deviazione dopo imbeccata di Insigne: 1-1 il risultato finale.

Chiesa, partito fra i titolari, è rimasto in campo per 70′ prima di essere sostituito da Zaniolo e ha mandato in archivio una prova tutto sommato incolore. In campo per tutti i 90′ invece Cristiano Biraghi.

