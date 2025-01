La maledizione della 19° gara in campionato si abbatte anche su Palladino

Di seguito tutte le diciannovesime gare disputate in campionato dalla Fiorentina negli ultimi anni. Queste partite, a causa di rinvii e sospensioni, non sempre sono coincise con la 19° giornata del torneo. Nelle ultime 17 gare disputate il bilancio della Fiorentina è decisamente negativo : solo 4 successi, 6 pareggi e ben 7 sconfitte , tanto che sta diventando una sorta di "maledizione".

Tra i ko sicuramente più cocenti ricordiamo quello del 2013 col Pescara (ultimo in classifica e poi retrocesso) in casa quando la squadra di Montella occupava il quarto posto. Anche la sconfitta subita, sempre al "Franchi", contro la Lazio nel 2016, con i gigliati di Sousa al terzo posto, è rimasta, ahinoi, indelebile nella memoria dei tifosi viola. Nel 2023 il ko interno col Torino sopraggiunse dopo 5 risultati utili consecutivi casalinghi in gare ufficiali (4 vittorie e un pareggio). Lo scorso anno, invece, la sconfitta esterna col Sassuolo (poi retrocesso), affrontato da quarti in classifica, rappresentò per la squadra di Italiano un brusco stop dopo 8 risultati utili consecutivi conseguiti in gare ufficiali (5 vittorie e 3 pareggi) ---> LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA