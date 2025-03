La Fiorentina scrive un nuovo record della Viareggio Cup. E in caso di vittoria…

La Fiorentina ha scritto un nuovo record nel Torneo di Viareggio. In caso di vittoria in finale potrebbe eguagliarne un altro

La Fiorentina Under 18 allenata da Marco Capparella, con la vittoria in semifinale del Torneo di Viareggio, si è garantita una finale "speciale". Intanto perché la rivale sarà il Genoa, ovvero la squadra campione d'Italia di categoria. In più, con la partita che sarà giocata lunedì 31 la Fiorentina stabilirà il nuovo record di finali disputate in questa manifestazione (sarà la 18° quella contro i rossoblù).