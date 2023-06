La Fiorentina ha già giocato 2 gare ufficiali al “Padovani” in passato

La Fiorentina, secondo il crono-programma comunale, andrà a giocare al campo Padovani in viale Paoli durante i lavori di ristrutturazione del "Franchi". La squadra viola, in passato, ha già disputato due gare ufficiali sul campo di quello che, all'epoca, veniva definito "Ex Padovani". I gigliati, in quel periodo (primavera 1945), furono costretti a "emigrare" alle Due Strade e al Padovani in quanto lo stadio era occupato dagli alleati americani, che utilizzavano il "Comunale" (ex Berta) per giocarci a football americano. Le due partite prima menzionate si riferiscono al Campionato di Guerra 1945 e precisamente ad una gara del girone di eliminazione (contro gli ASSI Firenze) e una valida per la fase ad eliminazione diretta (contro la Sangiovannese, anzi il San Giovanni Valdarno come si chiamava in quel periodo). La partita contro gli ASSI Firenze si disputò il 15 aprile 1945 e i viola si imposero per 5-0. Il successivo 29 giugno 1945 la squadra viola ospitò il San Giovanni Valdarno nella gara valida per il ritorno del primo turno della fase ad eliminazione diretta. Il risultato del "Padovani" ricalcò esattamente quello dell'andata, cioé 1-1. La Fiorentina passò il turno grazie al sorteggio.