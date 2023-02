La Fiorentina diventa la 4° squadra a disputare tutti gli “ottavi” in Europa!

Grazie al doppio successo contro il Braga nel play off di Conference League la Fiorentina ha ottenuto l'ennesimo accesso agli ottavi di finale di una manifestazione UEFA. Sotto questo aspetto è interessante evidenziare come la squadra viola diventerà la quarta formazione assoluta a livello continentale a disputare gli ottavi di finale di tutte le competizioni UEFA (comprese le nuove formule) dopo PSV, Roma e Ol. Marsiglia. Sono esattamente 6 le diverse manifestazioni in questione: Coppa Campioni,Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, Champions League,Europa League e Conference League. Considerando anche la Coppa delle Città di Fiera (non riconosciuta dalla UEFA), la Fiorentina diventerebbe la terza squadra in assoluto a giocare tutti gli ottavi di finali delle maggiori competizioni europee dopo PSV e Roma. Ricordiamo che Fiorentina, Juventus e Roma sono le squadre che hanno disputato le finali di diverse competizioni UEFA considerando le singole "continuità" fra Coppa Campioni-CL e Coppa UEFA-EL (3).