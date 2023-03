Jovic sul podio di una classifica europea

Luka Jovic nonostante il suo tormentato inizio di stagione sta riprendendo la sua vena in fatto di gol dopo le stagioni di magra trascorse al Real Madrid. E lo troviamo sul podio di una particolare classifica a livello europeo. Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei, solo Kane ed Embolo hanno segnato più gol di testa di Jovic in tutte le competizioni stagionali. Il serbo della Fiorentina è a quota 5 grazie all'ultimo segnato contro il Milan. Il centravanti del Tottenham che guida questa speciale classifica è invece a quota 7 tutti messi a segno in Premier League. Sul secondo gradino del podio c'è Bred Embolo in forza al Monaco con 6 reti di cui 5 segnate in campionato e una in Europa League.