Il record di Chiellini vacilla, Comuzzo il violazzurro più giovane di sempre?

Pietro Comuzzo può entrare nella storia della Fiorentina come il più giovane giocatore viola ad aver esordito in azzurro

Nel caso in cui Spalletti dovesse impiegare Pietro Comuzzo in una delle due prossime gare della Nazionale contro il Belgio o la Francia il difensore viola diventerebbe il più giovane giocatore della storia della Fiorentina ad aver esordito in azzurro .

L'attuale primato è detenuto da un altro difensore, a cui lo stesso Comuzzo si ispira, cioè Giorgio Chiellini, che esordì in nazionale il 17 novembre 2004 a Messina in occasione di Italia-Finlandia 1-0 (gol del viola Miccoli) a 20 anni, 3 mesi e 3 giorni. All'epoca Chiellini stabilì il nuovo record viola superando quello di Giuseppe "Pecos Bill" Virgili di 20 anni, 4 mesi e 3 giorni risalente al 27 novembre 1955 (Ungheria-Italia 2-0). Nel caso in cui Comuzzo, nato il 20 febbraio 2005, dovesse scendere in campo contro Belgio o Francia diventerebbe anche il primo giocatore viola ad esordire in nazionale a meno di vent'anni [LEGGI LE STATISTICHE DELLA NAZIONALE AZZURRA]