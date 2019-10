I tifosi viola tornano indietro di 20 anni. Numeri mai visti nell’era Della Valle

Qualcuno l’ha definita “follia generale”. Più semplicemente si potrebbe definire “Firenze”. Una città che vive per la Fiorentina e che dopo qualche anno tribolato, ha ritrovato l’entusiasmo di seguire la squadra viola. Merito del nuovo corso targato Commisso e di un nuovo modo di fare calcio, che da qualche settimana sta fruttando anche ottimi risultati. I numeri relativi agli spettatori sono impressionanti: nelle prime 4 gare casalinghe la media è stata di 36.340 presenze. L’ultimo campionato in cui la Fiorentina aveva mantenuto una media simile fu il 1996-97 (36.991), cioé nella stagione successiva al successo in Coppa Italia ed iniziata con la conquista della Supercoppa Italiana. Nel 1996-97 venne stabilito anche il record assoluto di abbonati (32.620). La miglior media spettatori a partita raggiunta durante la gestione Della Valle risale al campionato 2005-06 (31.193). SPETTATORI 7° GIORNATA, FIORENTINA AL SECONDO POSTO

(dati a cura di Roberto Vinciguerra)