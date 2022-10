I numeri di Fiorentina-Lazio: tanti tiri sbagliati e possesso palla sterile

I dati impietosi di una sconfitta troppo pesante per i viola. Senza segnare non si va lontano...

Questi numeri di Fiorentina-Lazio dai quali sembrerebbe uscire una buona Fiorentina che però come sappiamo perde 4-0. Il dato più impietosi riguarda i tiri: su 24 scagliati verso Provedel solo 3 sono finiti nello specchio della porta ed ogni commento è superfluo. Aggiungiamo, non presente nel grafico che il possesso palla vede i viola primeggiare per 62% contro 38% e che gli uomini di Sarri hanno avuto il possesso palla nella metà campo viola solo per 3'14" che sono bastati per segnare 4 gol.