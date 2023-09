Gran partenza dei viola: raddoppiati gol e vittorie rispetto ad un anno fa

Il bilancio di inizio stagione per la Fiorentina è positivo, soprattutto in confronto con le prime nove gare ufficiali disputate nel corso dell'annata passata

Il bilancio delle prime 9 gare ufficiali stagionali della Fiorentina è positivo e lo confermano le 4 vittorie, i 3 pareggi e le sole 2 sconfitte subite, frutto di 16 reti segnate (quasi 2 in media a partita) e 13 subite. Trattasi sicuramente di una partenza decisamente migliore rispetto a quella della scorsa stagione in cui la squadra viola, dopo i primi 9 impegni stagionali, aveva conseguito 2 successi, 5 pareggi 2 due sconfitte, con all'attivo solo 8 reti e con altrettanti gol subiti. Considerando, poi, che il bilancio delle prime 9 gare ufficiali della stagione 2021-22 (con la Fiorentina fuori dalle coppe europee), fu di 5 vittorie (di cui una contro il Cosenza appena ripescato in Serie B) e 4 sconfitte, con 14 reti fatte e 12 subite, possiamo tranquillamente evidenziare il fatto che, quella attuale, sia la miglior partenza stagionale della Fiorentina "targata" Italiano.