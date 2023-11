Gonzalez, Bonaventura e altri 9. I Viola sul podio delle ‘coppie del gol’ in A

Che Nico Gonzalez e Bonaventura siano imprescindibili per la Fiorentina non lo scopriamo certo adesso. Tuttavia, c'è un dato che fotografa molto bene quanto i due stiano rivestendo un ruolo fondamentale per la squadra gigliata quest'anno. I due, infatti, si trovano al terzo posto della classifica delle coppie di marcatori di una singola squadra per quanto concerne la stagione corrente di Serie A. I due hanno infatti messo a segno ben 11 reti (6 Nico con un rigore, 5 Jack) alla pari con Giroud-Pulisic e Osimhen-Politano. Meglio dei viola hanno fatto solamente Berardi-Pinamonti con 12 e Lautaro-Calhanoglu con 18. Attenzione però, se si escludono i rigori la coppia viola sarebbe al secondo posto di questa speciale graduatoria. La classifica completa.