Genoa, l’ultimo successo al Franchi risale al 1977

Tabù Franchi per il Genoa. Era il 19 marzo del 1977 quando il Grifone vinse a Firenze 2-1 dopo 43 anni non si registra più un successo dei rossoblu in casa della Fiorentina. Come scrive l’Ansa, da quell’anno in poi – in Serie A – le due squadre si sono incontrate 22 volte: per i viola 11 vittorie mentre le restanti gare si sono concluse con un pareggio. L’ultima volta è finita 0-0, con Dragowski che parò un rigore a Criscito.

Due anni fa altro 0-0, entrambe le squadre si salvarono