La Fiorentina conquista la 100° vittoria nelle manifestazioni UEFA

Un altro traguardo storico raggiunto ha riguardato il numero di gol segnati nelle competizioni internazionali ufficiali. Dal primo gol di Comini a Budapest il 16 giugno 1935 contro l’Ujpest in Coppa Mitropa, la Fiorentina ha realizzato, infatti, 501 reti in 313 partite, con Adli entrato nella storia viola per avere siglato il 500º gol della Fiorentina nelle gare valide per le competizioni internazionali ufficiali.