Fiorentina-Spezia, la moviola: solare il rigore per tocco di mano di Gyasi

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Quasi un tempo per abbattere il bunker difensivo dello Spezia. Poi, al 44’ l’episodio che indirizza la partita dalla parte della squadra di Italiano. L’arbitro viene richiamato davanti al video per valutare un tocco di mano in area di Gyasi su azione da calcio d’angolo. Il signor Giua ricontrolla l’azione e assegna il rigore che Vlahovic trasforma.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Restiamo della nostra: Giua non è pronto per la A. Si perde una “schiacciata” di Gyasi (vero, anche tenuto da Milenkovic, non decisivo per il fallo) e deve ricorrere all’OFR (e quanta incertezza dopo aver visto le immagini), prima non aveva visto un contatto fra Nikolaou e Castrovilli (non trova mai il pallone) e un tocco di braccio sinistro di Erlic su colpo di testa di Milenkovic (braccio sinistro sotto l’altezza delle spalle ma impedisce al pallone di andare verso la porta). Vlahovic offside, ok annullare. VAR: Chiffi 5, non è preciso.