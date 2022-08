Fiorentina, rendimento di alto livello, ma quei soli 3 gol segnati su 56 tiri…

Nonostante i "soli" 5 punti in classifica (ossia il 56% di quelli sin qui conquistabili) la Fiorentina si trova nelle parti alte di molte classifiche relative ai singoli rendimenti. I ragazzi di Italiano, infatti, vantano la migliore media in fatto di possesso palla sia in generale ( 34'57" ), che nella metà campo avversaria ( 15'06" ). La squadra viola è anche quella che ha battuto più calci d'angolo (22 insieme all'Inter) e quella che ha prodotto più cross "utili" (23 come la Salernitana).

I gigliati, con ben 56 tiri tentati in 3 gare (quasi 19 di media a gara), occupano poi il terzo posto nella graduatoria delle squadre che hanno provato più volte a calciare verso la porta avversaria dietro a Napoli (60) ed Inter (57). Terzo posto anche per quello che concerne i tiri nello "specchio" (18), dietro ad Inter (24) e Roma (21). Il dato negativo abbastanza eloquente, però, riguarda il numero di gol realizzati sui tiri tentati, ossia solo 3 su 56, in pratica una rete su quasi 19 tiri in media (il 5% sul totale). Stando a questi dati attuali possiamo notare come, alla squadra di Italiano, nel caso in cui riuscisse a dare continuità a questo positivo rendimento iniziale, mancherebbe solo un po' più di precisione in fase realizzativa per poter disputare un campionato da protagonista.