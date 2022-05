Fiorentina regina dei cross in A. L’impressionante dato sui traversoni

La statistica sulle palle in mezzo

Ci siamo accorti dalla prima partita dell'anno che questa Fiorentina fosse una squadra con una spiccata vocazione offensiva. Una caratteristica che viene inequivocabilmente anche confermata dalle statistiche. Una di queste, è quella relativa ai cross. Kickest, infatti, riporta come la squadra Viola sia quella che mette in mezzo più palloni dalle fasce. Gli uomini di Italiano hanno effettuato la bellezza di 562 cross in stagione, circa 16 a partita. Primatista gigliato, manco a dirlo, Capitan Biraghi (primatista anche in un altro dato) con 162 che si piazza al secondo posto nella classifica generale dietro a Candreva a 242.