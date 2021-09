Fiorentina, la classifica dei minuti giocati. Biraghi lo stakanovista

Una statistica per capire quali siano i calciatori della Fiorentina più utilizzati da Italiano partita dopo partita

Iniziamo con la quarta giornata una rubrica che vi accompagnerà per tutto il campionato. Vi mostreremo una tabella con i minuti giocati dai giocatori in rosa e più in basso un grafico esemplificativo dei dati. Inoltre stiamo costruendo per tutti i calciatori viola una pagina apposita che contiene la scheda tecnica dove troverete tutte le informazioni sulla carriera e non solo. Per leggere la schede già preparate basterà cliccare sul nome che appare in grassetto blu e aprire il collegamento.