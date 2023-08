Fiorentina, le statistiche delle coppie d’attacco (vecchia e nuova)

La Fiorentina ha rivoluzionato l'attacco della sua squadra lasciando partire Cabral e mettendo sul mercato Jovic . Al loro posto sono arrivati Nzola e Beltral . Vediamo insieme cosa dicono le statistiche tecniche della scorsa stagione: l'attacco viola ci ha potenzialmente guadagnato o no?

Come possiamo leggere questa tabella?Considerando che Nzola ha giocatomene gare degli altri tre siamo su posizioni abbastanza simili, ma la differenza la notiamo se andiamo a vedere la variabile xG (gol attesi) e in questo caso Beltran da 14,09 go attesi ne ha segnati ben 20, anche Nzola ha fatto meglio delle statistiche (15 gol contro i 14,16 attesi), A Cabral invece mancano 2,18 gol su quelli attesi a Jovic addirittura ne mancano 4,41. Conclusione i due nuovi hanno concretizzato più del dovuto, i vecchi hanno sciupato diverse occasioni capitate loro.