Fiorentina imbattuta nelle gare pre-capodanno dal 1989

Con il pareggio contro la Juventus a Torino la Fiorentina ha chiuso un altro anno solare contraddistinto dall’elevato numero di gare. Quella contro i bianconeri è stata, infatti, la partita numero 57 del 2024 , che, sommate alle 64 del 2023 , producono un totale di 121 incontri disputati in solo due anni solari consecutivi . Trattasi di un numero di incontri ufficiali mai raggiunto in due stagioni successive nella secolare storia gigliata, in cui la squadra viola è riuscita a segnare, nuovamente, almeno 100 reti ( 109 lo scorso anno e 102 quest'anno per la precisione), stabilendo così un altro record.

Lo scorso anno la Fiorentina si congedò dal 2023 con un successo, sempre in una gara disputata il 29 dicembre, in casa contro il Torino (gol di Ranieri). L’anno precedente, invece, l’ultima gara dell’anno era stata anticipata alla metà di novembre (Milan-Fiorentina 2-1) a causa dell’inizio del campionato del mondo. Per ritrovare una sconfitta subita dai viola nell’ultima apparizione in un anno solare nel tradizionale mese di dicembre, il 20 per la precisione, bisogna risalire al 2019, in occasione di Fiorentina-Roma 1-4, che costò l’esonero a Montella.