Il bilancio generale dei viola è di poco inferiore a quello dello scorso anno

La Fiorentina ha giocato contro l'Empoli la sua 34° gara stagionale ufficiale. Il bilancio generale dell'annata viola è abbastanza positivo: 14 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, con 47 reti fatte e 38 subite. Lo scorso anno il consuntivo dopo le prime 34 partite stagionali fu il seguente: 18 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, con 62 reti fatte e 44 subite. Numeri tutto sommato positivi per la squadra di Italiano che, rispetto alle prime 34 gare ufficiali della scorsa stagione ha pareggiato 4 incontri in più e vinto 4 partite in meno. Da considerare il fatto che 2 dei 18 successi ottenuti nella scorsa stagione dopo le prime 34 partite ufficiali fossero stati conseguiti contro squadre di Serie B (Cosenza e Benevento), a differenza di questa stagione che ha visto la Fiorentina affrontare sempre tutte squadre di massima serie. Le 15 reti segnate in meno sono frutto, soprattutto, del valore aggiunto che lo scorso anno Vlahovic rappresentò per la squadra di Italiano nella prima parte di stagione. Bene la difesa, invece, con 6 reti subite in meno. Ricordiamo che le gare stagionali ufficiali della Fiorentina saranno, almeno, 52 (quota che, quest'anno, potrebbe toccare la quota record di 60 partite). Da evidenziare il fatto che, lo scorso anno, la Fiorentina disputò la 34° gara ufficiale il 19 marzo 2022, particolare non da poco visto che la squadra di Italiano in questa annata ha già disputato lo stesso numero di partite con un mese d'anticipo. Chiudiamo questa analisi ricordando che la Fiorentina ha grosse possibilità di accedere sia agli ottavi di finale di una competizione continentale (ultima volta nel 2015), che alla finale di Coppa Italia (in questo caso sarebbe la seconda volta negli ultimi 22 anni).