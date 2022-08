Fiorentina-Cremonese non è mai stata una partita “normale”

Fiorentina-Cremonese, nonostante i soli 7 precedenti in casa gigliata, non è mai stata una partita “normale”. Anche la sfida stessa di domenica ha già prenotato un posto nella storia visto che i viola si presenteranno in campo per la prima volta in una gara ufficiale con il nuovo logo. La Cremonese a Firenze evoca subito un ricordo importante: 6 gennaio 1929, grazie al successo per 2-1 sui lombardi sul campo di via Bellini gli allora biancorossi ottennero il primo successo assoluto in un campionato di massima divisione italiana (nell’anno in cui la Fiorentina si piazzò all’ultimo posto in uno dei due gironi dell’ultima “Serie A” a 2 gironi). Successivamente, il 9 novembre 1930, la vittoria sui grigiorossi sempre in via Bellini fu di ottimo auspicio per la prima storica promozione in Serie A dei viola.