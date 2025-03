Fiorentina-Atalanta: viola in controllo con una ripresa perfetta (grafico)

La Fiorentina dopo la Juventus batte anche l'Atalanta (la nostra cronaca). Nei due grafici qui sotto vi proponiamo con l'aiuto di Sofascore l'inerzia della partita: a sinistra il primo tempo con la rete di Kean che arriva proprio nel momento migliore dell'Atalanta, ma la Fiorentina non è stata passiva e gli orobici non é che abbiano avuto la meglio come invece ha detto Gasperini in sala stampa. Sulla destra mentre tutti si sarebbe rispettati la reazione dei nerazzurri è stata invece la Fiorentina a dettare i tempi della gara con il picco poco dopo la metà del tempo. Per gli uomini di Gasperini solo una flebile reazione come testimonia il numero dei tiri in porta: zero