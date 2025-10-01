La Fiorentina arriva all’appuntamento con il Sigma Olomouc in Conference League in un momento complicato. A guidare la riscossa potrebbe essere Edin Dzeko, chiamato a trascinare i gigliati con la sua esperienza e il suo fiuto del gol soprattutto in vista della squalifica di Moise Kean.
Dzeko, numeri “brutali” contro i club cechi. Per il bosniaco più reti che gare
L’ex Roma e Inter ha un rapporto speciale con il calcio ceco: mosse i primi passi fuori dalla Bosnia proprio a Teplice, dove nel 2006/07 mise a segno 13 gol prima di spiccare il volo verso il Wolfsburg. Da allora, la sua carriera è stata una scalata verso l’élite europea, con trionfi in Premier League, Serie A e Champions League.
Ma soprattutto, Džeko è un vero incubo per le squadre ceche:
"Il Sigma Olomouc non affrontava un attaccante di questa caratura da tempo. E poco importa l’età: Džeko non ha mai basato il suo gioco sulla velocità, ma sulla capacità di leggere le situazioni e colpire al momento giusto. Al bosniaco non si può concedere una singola occasione", si legge dalla Repubblica Ceca.
