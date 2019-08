Doppietta “baby”: Vlahovic meglio di Jovetic, nessuno come lui da quasi 40 anni

Con i giovani è sempre bene andare con i piedi di piombo. Ma allo stesso tempo è inevitabile che lo show di Dusan Vlahovic nella gara di Coppa Italia tra Fiorentina e Monza non sia passato inosservato. Oggi i quotidiani lo raccontano come “bomber gentiluomo”, mentre noi ci siamo voluti soffermare sulla sua precocità. Domenica infatti l’attaccante serbo ha firmato una doppietta in una gara ufficiale all’età di 19 anni e 7 mesi. In pochi c’erano riusciti prima di lui nella storia della Fiorentina. Bisogna risalire addirittura al febbraio 1981 con le due reti di Fattori in un Catanzaro-Fiorentina di Serie A a 19 anni e 2 mesi, la stessa età di Desolati per la sua prima doppietta nel 1974. E Jovetic? Indimenticabile la sua prima doppietta con la Fiorentina (in Champions League), ma leggermente meno precoce: 19 anni e 10 mesi. Certo, l’avversario era il Liverpool… Il record assoluto di “doppietta precoce” della storia della Fiorentina appartiene invece ad Edgardo Bassi, capace di riuscirci ad appena 17 anni e mezzo nel lontanissimo 1927.

DATI A CURA DI ROBERTO VINCIGUERRA