Dusan, il bomber gentiluomo. Quando a Moena tornò a salutare i camerieri

Dusan Vlahovic è l’uomo (o forse sarebbe meglio dire il ragazzo) del momento dopo la sua doppietta in Coppa Italia contro il Monza. Anche la Gazzetta dello Sport dedica un bel ritratto all’attaccante della Fiorentina classe 2000 sottolineando la sua doppia faccia. In campo si mostra prepotente in area di rigore e micidiale davanti alla porta, ma fuori è un ragazzo d’altri tempi. Educato ed impeccabile, dà del lei a tutti e non considera finito un pasto se prima non ha salutato tutto il personale. A Moena, con la squadra in partenza per la tournée americana, tornò indietro di un centinaio di metri perché si era scordato di salutare alcuni lavoratori dell’hotel. E SIMEONE E’ ORMAI NEL DIMENTICATOIO