Un mese dedicato ai 100 anni di storia della Fiorentina
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VIOLA NEWS statistiche Dalla nascita allo scudetto, a Scarperia grande evento sui 100 anni della Fiorentina
il centenario della fiorentina
Dalla nascita allo scudetto, a Scarperia grande evento sui 100 anni della Fiorentina
L'associazione "Storia Viola" ha organizzato 4 eventi con cui ripercorrerà i 100 anni di storia della Fiorentina dalla nascita ai giorni nostri
L’associazione "Storia Viola" organizza, con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero e delle associazioni del territorio del Mugello, quattro serate per ricordare la storia della Fiorentina: dalle origini ai giorni nostri.
Il primo appuntamento "Dalle origini al primo scudetto" è programmato per giovedì 14 maggio alle ore 21 presso il Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia.
La narrazione sarà coordinata da Roberto Vinciguerra.
L'accesso è gratuito fino ad esaurimento posti.
Consigliata la prenotazione
Pro Loco Scarperia 055 8468165 - WhatsApp 3534364738
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