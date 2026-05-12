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il centenario della fiorentina

Dalla nascita allo scudetto, a Scarperia grande evento sui 100 anni della Fiorentina

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L'associazione "Storia Viola" ha organizzato 4 eventi con cui ripercorrerà i 100 anni di storia della Fiorentina dalla nascita ai giorni nostri
Redazione VN

Un mese dedicato ai 100 anni di storia della Fiorentina

L’associazione "Storia Viola" organizza, con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero e delle associazioni del territorio del Mugello, quattro serate per ricordare la storia della Fiorentina: dalle origini ai giorni nostri.

Il primo appuntamento "Dalle origini al primo scudetto" è programmato per giovedì 14 maggio alle ore 21 presso il Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti di Scarperia.

La narrazione sarà coordinata da Roberto Vinciguerra.

L'accesso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Consigliata la prenotazione

Pro Loco Scarperia 055 8468165 - WhatsApp 3534364738

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