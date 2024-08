Dalla Fiorentina alla Juventus: poche cessioni e tutte a “peso d’oro”

Dalle cessioni di Amoretti e Scagliotti del 1936 pochi altri viola (e per cifre molto elevate) hanno lasciato Firenze per approdare alla Juventus

Non sono tanti i giocatori che, durante la loro carriera, hanno vestito la maglia della Juventus sùbito a ruota di quella viola, ma si tratta di nomi importanti per ciò che hanno fatto durante il loro periodo fiorentino. Il primo da annoverare, per ordine di tempo, è sicuramente il portiere Ugo Amoretti, trasferitosi a Torino nel 1936 dopo che era stato fra i protagonisti della Fiorentina che sfiorò lo scudetto nel 1935. I bianconeri puntarono su di lui per il “dopo-Combi”, ma l’ex numero uno viola non riuscì a ripetere le grandi stagioni gigliate.