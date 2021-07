Curiosità: Benassi, Saponara e Ranieri in gol? Un ‘deja-vu’ da Moena 2019

Una curiosa statistica dalla gara amichevole di ieri

Una statistica piuttosto interessante è emersa dal match amichevole disputato ieri fra Fiorentina e Ostermunchen. Benassi, Saponara e Ranieri avevano segnato (un gol a testa) anche in occasione dell'ultima "prima" amichevole stagionale della Fiorentina disputata il 10 luglio 2019 a Moena (vinta 21-0 contro la sel. Val di Fassa), in cui scesero in campo questi giocatori, attualmente in ritiro: Dragowski, Ranieri, Montiel, Benassi, Vlahovic, Saponara, Terracciano, Venuti, Sottil e Gori (più Castrovilli).