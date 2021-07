Le reti del match

La Fiorentina non sbaglia la prima amichevole della sua stagione e travolge l'Ostermunchen per 7-1. Sebbene l'avversario non fosse irresistibile, la gara di oggi ha presentato alcuni spunti interessanti. Vi proponiamo tutte le reti della partita postate dall'account Twitter ufficiale della Fiorentina. Menzione d'onore per la strepitosa rovesciata di Ranieri.