Coppa Italia – Fiorentina-Inter in TEMPO REALE. Nessun intervento dei portieri alla mezz’ora

FIORENTINA (3-5-2) – Terracciano; Milenkovic, Quarta, Igor; Caceres, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Kouamé

A disp.: Brancolini, Dragowski, Valero, Duncan, Vlahovic, Pezzella, Venuti, Barreca, Montiel, Kraste, Dalle Mura, Callejon

All.: C. C. Prandelli

———

INTER (3-5-2) – Handanovic (K); Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Eriksen, Vidal, Perisic; Sanchez, Martinez

A disp.: Padelli, Radu, Hakimi, De Vrij, Lukaku, Sensi, Barella, Brozovic, Bastoni

All. : A. Conte

———

Arbitro: MASSA (Imperia)

[VECCHI–DI IORIO]

IV uff.: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO

——

Ammoniti: 6 Eysseric (F), 26 Igor (F)

Espulsi:

Pali/traverse:

Recupero: p.t. – s.t.