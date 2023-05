Continua la maledizione Basilea: viola in Svizzera per vincere la “prima”

Per quello che riguarda i precedenti in gare ufficiali contro il Basilea dobbiamo evidenziare il fatto che la Fiorentina abbia già affrontato 6 volte in gare ufficiali la squadra elvetica contro cui non è mai riuscita a vincere (3 pareggi e 3 sconfitte il bilancio generale). Prima della recente vittoria esterna ottenuta dagli svizzeri in Conference League, Basilea e Fiorentina avevano pareggiato, a Basilea, 1-1 il 29 giugno 1968 nel girone eliminatorio di Coppa delle Alpi. Successivamente, il 13 giugno 1970, sempre in Coppa delle Alpi, Basilea e Fiorentina terminarono 3-3, al termine di una gara pirotecnica disputata a Zurigo che vedeva le due compagini ancora sullo 0-0 a 30 minuti dal termine. Entrambe le squadre arrivarono in testa nei rispettivi gruppi nazionali durante quell'edizione e si qualificarono così alla finale che venne disputata il 19 giugno 1970 a Basilea, gara in cui la Fiorentina non riuscì ad alzare il trofeo che si aggiudicò, invece, la squadra di casa grazie al risultato finale di 3-2. Da evidenziare un particolare non di poco conto, in quanto quella finale disputata con il Basilea il 19 giugno 1970 coincide con l'ultima gara ufficiale assoluta disputata dalla Fiorentina con lo scudetto sulla maglia. I precedenti successivi risalgono alla stagione 2015-16 nel girone eliminatorio di Europa League, in cui il Basilea si impose a Firenze per 2-1, per poi fermare i viola sul pareggio (2-2) nel ritorno in terra svizzera. L'ultimo confronto diretto è datato 11 maggio 2023 in semifinale di Conference League: Fiorentina-Basilea 1-2.