Confronto prime 10 gare and./rit.: Iachini molto peggio di Montella

Dopo le prime 10 giornate del girone di ritorno la Fiorentina di Iachini ha totalizzato 10 punti, frutto di due soli successi (entrambi esterni) e 4 pareggi. Da evidenziare come i viola guidati da Montella nelle prime 10 giornate del girone d’andata avessero totalizzato 15 punti, ossia 5 in più rispetto alle gare disputate contro le solite squadre nel girone di ritorno.

Anche il confronto della differenza reti è negativo per i viola di Iachini (-1) rispetto al +2 che poteva vantare la squadra di Montella al 10° turno.

Da notare come, anche nel caso in cui la squadra di Iachini dovesse conquistare i 3 punti col Parma, il gap dal precedente tecnico viola resterebbe negativo considerato che, nella gara d’andata, la Fiorentina di Montella pareggiò in casa contro i ducali.