L'eventuale vittoria contro l'Udinese avrebbe proiettato la squadra di Palladino nell'Olimpo viola per quello che concerne il rendimento della Fiorentina dopo 16 gare in Serie A

I 31 punti conquistati dalla Fiorentina nelle prime 16 gare dell'attuale campionato collocano l'attuale squadra di Palladino al primo posto fra le formazioni viola in Serie A dopo 16 turni negli ultimi 9 anni. Era dalla stagione 2015-16 che la Fiorentina non totalizzava più di 30 punti dopo i primi 16 turni. In quel campionato, con Sousa in panchina, i gigliati conquistarono 32 punti nelle prime 16 partite. Per risalire alla volta precedente dobbiamo tornare indietro fino al primo anno di Prandelli (2005-06), quando i viola totalizzarono 33 punti nei primi 16 incontri in Serie A.