Classifica abbonati: solo 5 squadre sotto la Fiorentina, che patisce i lavori

La Fiorentina crolla nella classifica degli abbonamenti dei tifosi allo stadio. E', quello di cui stiamo parlando, un calo che il club viola aveva messo in preventivo, vista la chiusura temporanea della curva Fiesole e la modifica della capienza dello stadio al ribasso, ma comunque fa impressione constatare come dal quinto posto in Italia con 21431 abbonati la Fiorentina sia oggi 15esima, con una quota stimata di 12mila tessere. Dietro di lei, solo Torino, Empoli, Venezia, Monza e Como.