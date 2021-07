Calendario Serie A: le montagne russe viola. Il grafico

Vi proponiamo il grafico con i punteggi delle 38 squadre che si alterneranno nel campionato di serie A contro la Fiorentina, giornata per giornata.

Ieri sera è stato stilato il calendario della Serie A 2021/22che come certamente saprete non rispecchia più l'andamento speculare fra girone di andata e quello di ritorno. Le giornate sono diverse e le fasi del torneo anche. Ci sono momenti più difficili (per la Fiorentina l'inizio non sarà dei più semplici) e altri forse più 'dolci'. Per questo riproponiamo un grafico con le 38 giornate e i punti dell'avversaria che i viola dovranno affrontare. Per le neopromosse abbiamo oprato per la media dei punti conquistati dalle tre squadre retrocesse lo scorso anno.