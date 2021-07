Serie A 2021-22 su Dazn: tutte le info che dovete conoscere

Tutto quanto di deve conoscere per godersi al meglio tutto il campionato di Serie A 2021/22 attraverso DAZN e le alternative.

DAZN si è aggiudicata i diritti TV della Serie A a partire dalla stagione 2021/2022 e fino al 2024. Una rivoluzione che ha cancellato l'egemonia di Sky consegnando nelle mani della piattaforma streaming il calcio italiano. Un totale di 10 partite a giornata di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Già dopo l'assegnazione ufficiale dei diritti TV, gli abbonati si chiedevano come DAZN avrebbe cambiato la sua offerta e soprattutto i suoi costi d'abbonamento.

Fino al 1 luglio il prezzo di DAZN è di 9,99 euro al mese, ma il costo dell'abbonamento è destinato ad aumentare per la prossima stagione. A partire dal 1 luglio, infatti, cambia la proposta di DAZN, che propone un'offerta più ampia e un abbonamento più caro. Oltre alla Serie A infatti, DAZN consentirà ai propri clienti di godere anche dello spettacolo della Liga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup e l'MLS (il massimo campionato del Soccer americano). All'interno dell'offerta, anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD che trasmetteranno le Olimpiadi di Tokyo.

Il prezzo di DAZN e le offerte

Dal 1 luglio la proposta completa di DAZN avrà un prezzo fisso di 29,99 euro al mese ma per chi si abbonerà per la prima volta dal 1 al 28 luglio, DAZN ha riservato un'offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora. Chi è già abbonato avrà ugualmente uno sconto visto che pagherà 19.99 euro al mese da settembre per 12 mesi e i due mesi di luglio e agosto saranno interamente offerti da DAZN. Va ricordato che la piattaforma consente di disdire l'abbonamento in qualsiasi momento senza preoccuparsi di eventuali costi aggiuntivi e senza la restituzione degli sconti fruiti.

Cosa comprende l'abbonamento oltre alla Serie A

Nell'offerta oltre alla Serie A, DAZN garantirà ai suoi abbonati anche la visione di altri sport: Mondiale di MotoGP, Moto2 e Moto3, ma anche NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette. In aggiunta, anche i canali tematici di Inter e Milan che arricchiscono ulteriormente il pacchetto sport di DAZN. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora

Come vedere DAZN

La visione di DAZN è fruibile sia attraverso computer, tablet e smartphone ma anche se si possiede una smart tv che supporti l’app DAZN infatti diverse Smart Tv come Samsung Tizer Tv (modelli 2015-2016, 2017-2018), Android TV, LG Web OS TV, su Amazon Fire TV e Amazon Fire Tablet, sulle Panasonic Smart TV. Se non si possiede una smart tv è sempre possibile collegare il portatile alla televisione e vedere attraverso i pollici del vostro televisore. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora

Tutte le alternative

Sky trasmetterà in 4K 3 partite per ogni turno (gli incontri del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45). Per chi già possiede il pacchetto Sky Calcio dal 1 luglio al 30 settembre 2021, il costo è azzerato e dal 1° ottobre il costo di Sky Calcio scende automaticamente a 5€ al mese. Con NOW TV al costo di 14,99€ al mese si potranno vedere tutti i contenuti dei pacchetti Calcio e Sport del bouquet di Sky.

Se passiamo al calcio internazionale dobbiamo fare una distinzione: per la Champions League ci sono due opzioni: Sky/Mediaset e Amazon Prime Video. Sky e Mediaset hanno acquistato gli stessi diritti (una per satellite e Internet e la seconda solo in streaming) per 121 partite in co-esclusiva. Quello che manca sono le 16 partite in esclusiva del mercoledì sera conquistate da Amazon (ossia uno dei match delle italiane) e che saranno trasmesse sulla piattaforma Prime Video a tutti gli abbonati Prime senza costi aggiuntivi. Oltre a queste due alternative, Mediaset ha comprato anche la possibilità di trasmettere un match in chiaro su Canale 5 il martedì sera comprese le migliori partite del martedì, le due semifinali e la finale. Per Europa League e Conference Leagueè Sky che comanda avendo l'esclusiva e tutte le gare saranno disponibili all’interno dei pacchetti Sky e NOW TV. Insieme a questi match, la pay-TV rilancia con la serie B, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1.